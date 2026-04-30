Harry Styles y Zoë Kravitz, comprometidos: el anillo que desató furor en Hollywood

La pareja habría dado un paso más en su relación tras pocos meses juntos. La actriz fue vista con una impactante joya cuyo valor podría alcanzar cifras millonarias.

30/04/2026

El cantante británico Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz habrían oficializado su compromiso luego de ocho meses de relación, según revelaron medios internacionales. La noticia cobró fuerza en los últimos días tras la aparición pública de la artista con un llamativo anillo de diamantes.

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De acuerdo con información difundida por Page Six, el exintegrante de One Direction le habría propuesto matrimonio a Kravitz en la intimidad, y ambos ya habrían compartido la noticia con su círculo cercano.

Las versiones comenzaron a circular luego de que la actriz fuera vista luciendo una sofisticada joya en su mano izquierda. Aunque en un principio no hubo confirmación, las imágenes y los recientes gestos de la pareja en público reforzaron la hipótesis del compromiso.

El último fin de semana, ambos fueron fotografiados en Londres, donde se mostraron muy cercanos y afectuosos, alimentando aún más las especulaciones sobre el gran paso en su relación.

Una joya de alto impacto

El anillo que lleva Kravitz no pasó desapercibido. Especialistas en joyería estiman que se trata de un diamante de entre seis y ocho quilates, posiblemente de corte cojín o Asscher, montado en metal blanco con detalles tipo pavé y un halo que potencia su brillo.

El diseño, elegante y sobrio, encaja con el estilo característico de la actriz, hija del músico Lenny Kravitz.

En cuanto a su valor, las estimaciones varían, pero coinciden en que se trata de una pieza de lujo. Algunos expertos calculan que el anillo podría superar los 600 mil dólares, mientras que otras evaluaciones lo ubican en un rango de entre 300 mil y 500 mil, dependiendo de la calidad del diamante.

Por ahora, ni Styles ni Kravitz confirmaron oficialmente el compromiso, pero las señales parecen claras y ya generan entusiasmo entre sus seguidores en todo el mundo.