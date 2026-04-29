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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 ABR 2026 | 21º
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En vivo: Vélez se mide ante Gimnasia y Tiro con la mira en avanzar en la Copa Argentina

El Fortín enfrenta al conjunto salteño en Caseros por los 16avos de final. Llega tras empatar en el Apertura y quiere imponer su jerarquía ante un rival irregular.

Hoy 19:10

Vélez Sarsfield y Gimnasia y Tiro se enfrentarán este jueves desde las 21:15 en el Estadio Ciudad de Caseros, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo de Liniers buscará avanzar de ronda antes de jugarse su clasificación en el torneo local.

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TEMAS Copa Argentina Club Atlético Vélez Sarsfield

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