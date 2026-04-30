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Más de 20 egresados recibieron sus certificados de capacitación del centro examinador New Option

La capacitación con salida laboral beneficia a alumnos del interior de la provincia.

Hoy 21:02

Durante la tarde del pasado viernes, la Casa del Bicentenario y la Cultura, en la ciudad de La Banda, una vez más, fue escenario del Acto de Egresados 2025 del Centro Examinador de Inglés “New Option”, otorgando de esta manera más de veinte certificados de capacitación con salida laboral a alumnos del interior de la provincia.

En un clima emotivo y después de entronar las estrofas del Himno Nacional Argentino, alumnas de distintas sedes comentaron su experiencia del proceso de aprendizaje de la lengua extranjera; como así también una mamá resaltó la importancia del acompañamiento en dicho proceso y la relevancia de estudiar un idioma extranjero.

Luego, la directora de la institución, Lic. Carolina Oller, dirigió su mensaje a la flamante promoción; además de agradecer a todas las personas que colaboraron en la realización del evento.

Por último,  los egresados cantaron una canción en inglés, acompañados de sus profesoras y parte del público, concluyendo de esta manera la velada, en la cual no podía estar ausente la parte artística.

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