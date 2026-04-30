Sebastián Oddo ganó con amplia ventaja y conducirá el Colegio de Médicos

La lista oficialista se impuso con más de 100 votos de diferencia y se quedó con todos los cargos. Destacaron una participación histórica del padrón.

Hoy 21:03

La lista “Unidad Médica; trabajo digno, honestidad y equidad”, encabezada por Sebastián Oddo, se impuso con claridad en las elecciones del Colegio de Médicos de Santiago del Estero y será la encargada de conducir la institución durante el próximo período.

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El oficialismo obtuvo 258 votos frente a los 149 logrados por la lista opositora “Compromiso Médico”, que llevaba como candidato a Carlos Eduardo Fuenzalida. Además, se registró un voto anulado en el escrutinio general.

Al tratarse de una elección por lista completa, el triunfo le otorga a la nómina ganadora la totalidad de los cargos dentro de la conducción del Colegio, consolidando así su liderazgo en la institución.

En paralelo, en el ámbito del Círculo Médico del Este, la lista René Favaloro obtuvo 19 votos, mientras que Compromiso Médico sumó 3.

Los comicios se desarrollaron con normalidad a lo largo de la jornada del jueves y dejaron un dato destacado: la participación alcanzó el 40% del padrón habilitado, un nivel que fue considerado histórico por las autoridades del sector.

De esta manera, el nuevo espacio dirigente asumirá con un fuerte respaldo en las urnas, en un contexto donde el sector médico atraviesa desafíos vinculados a las condiciones laborales y la organización profesional en la provincia.