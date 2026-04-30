Ojeda declaró en el juicio por Maradona y apuntó contra Luque y Cosachov: “Son asesinos”

En una audiencia cargada de emoción, la expareja del exfutbolista acusó a los profesionales imputados y aportó audios clave sobre la internación domiciliaria.

Hoy 19:54

En la quinta audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda retomó su declaración tras una interrupción técnica y lanzó duras acusaciones contra los imputados. “Son asesinos”, expresó en referencia al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

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La madre de Dieguito Fernando se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, donde no solo continuó con su testimonio, sino que además aportó un audio considerado clave para la causa, correspondiente a una reunión en la que se definió la internación domiciliaria del exfutbolista en el barrio San Andrés.

Durante la reproducción del material, en el que también se escucha al psicólogo Diego Díaz, Ojeda no pudo contener la angustia y cuestionó duramente a los profesionales. “Soy una mamá que hacía lo que estaba a mi alcance (…) me da mucha impotencia escuchar esto”, afirmó, visiblemente afectada.

En un momento de fuerte tensión, agregó: “Todas las cosas que nos hacen estos asesinos (…) toda la manipulación a la familia”, y sostuvo que existieron contradicciones entre lo que se le decía a ella y al resto del entorno de Maradona. Según denunció, esa dinámica generó divisiones internas que perjudicaron la comunicación entre los familiares.

Además, Ojeda puso el foco en el impacto personal y familiar de la muerte del exjugador. “Ellos mataron al padre de mi hijo. Mi hijo perdió a su papá”, expresó, al tiempo que relató el dolor que atraviesa Dieguito Fernando, quien —según contó— mantiene un fuerte vínculo emocional con su padre incluso después de su fallecimiento.

También se refirió a la relación de confianza que existía entre Maradona y Luque. “Diego lo quería mucho, hasta le regaló una moto”, recordó, y cuestionó: “No entiendo por qué le hicieron eso”.