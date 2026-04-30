Emotivo homenaje a Miguel Russo en el Congreso de la FIFA en Canadá

El legado de Miguel Ángel Russo volvió a tener un reconocimiento internacional. Durante el 76° Congreso de la FIFA, que se desarrolla en Vancouver, el exentrenador fue homenajeado en un emotivo acto que reunió a representantes de todo el mundo.

En una de las pantallas gigantes del evento se proyectó una imagen de Russo durante una conferencia de prensa del Mundial de Clubes, vistiendo la indumentaria de Boca Juniors. La escena formó parte del reconocimiento que la FIFA realiza a las personalidades destacadas del fútbol que fallecieron desde el último congreso anual.

Además, se llevó a cabo un minuto de silencio en memoria de los protagonistas que dejaron su huella en el deporte, en un acto cargado de respeto y emoción a poco más de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El nombre de Russo no pasó inadvertido entre las 211 federaciones presentes. Su extensa trayectoria internacional, que incluyó pasos por distintos países y su participación con Boca en el Mundial de Clubes, lo posicionaron como una figura reconocida a nivel global.

De esta manera, el fútbol mundial volvió a rendirle tributo a un entrenador que dejó una marca imborrable, no solo por sus logros, sino también por su recorrido y su influencia en distintas generaciones.