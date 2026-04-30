En vivo: el sorprendente Independiente Rivadavia quiere seguir de racha en la Copa Libertadores ante La Guaira

La Lepra mendocina, líder absoluto en el torneo local y con puntaje ideal en la Libertadores, busca dar otro paso firme ante un rival que llega invicto pero sin triunfos.
Por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia recibirá a Deportivo La Guaira este jueves desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas. El equipo de Alfredo Berti atraviesa un presente inmejorable y buscará reafirmarlo ante su gente, en un duelo clave para encaminar la clasificación.
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