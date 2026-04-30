Wall Street cerró su mejor mes desde 2020 y el dólar volvió a caer en Argentina

El impulso de las tecnológicas y la demanda de inteligencia artificial sostuvieron el rally en EE.UU., mientras el mercado local mostró un dólar en baja y compras récord del Banco Central.

Hoy 19:54

Las acciones en Wall Street finalizaron abril con su mejor desempeño mensual desde 2020, impulsadas por los sólidos resultados de las grandes tecnológicas y el creciente entusiasmo por la inteligencia artificial.

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El índice Nasdaq avanzó 0,9% y alcanzó un nuevo récord histórico de 24.892 puntos, mientras que el S&P 500 superó por primera vez los 7.200 puntos tras subir más de 1%. En tanto, el Dow Jones Industrial Average ganó 1,7%, equivalente a más de 750 puntos.

El optimismo estuvo alimentado por los balances de gigantes tecnológicos y las proyecciones de inversión en inteligencia artificial, que rondan los USD 725.000 millones para este año. Entre las principales compañías, Alphabet lideró las subas tras presentar resultados superiores a lo esperado, mientras que Amazon y Apple mostraron variaciones moderadas. En contraste, Meta y Microsoft retrocedieron, al igual que Nvidia.

En paralelo, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambios las tasas de interés, en una señal que el mercado interpretó como cautelosa. Su presidente, Jerome Powell, dejó abierta la posibilidad de sostener tasas altas por más tiempo, en un contexto condicionado por el conflicto en Medio Oriente y la evolución de los precios energéticos.

En ese frente, el petróleo mostró resultados mixtos: el Brent subió levemente, mientras que el WTI registró una caída, reflejando la incertidumbre global en torno a la oferta y la demanda energética.

En el plano local, los activos argentinos acompañaron con movimientos dispares. Entre los ADR que cotizan en Nueva York, se destacaron las subas en YPF, Pampa Energía y Tenaris, mientras que los bancos encabezaron las pérdidas, con bajas en Banco Supervielle y Grupo Galicia.

Los bonos soberanos en dólares registraron una leve mejora del 0,6% en promedio, con el riesgo país en torno a los 567 puntos básicos, según la medición de JP Morgan.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista volvió a retroceder y cerró en $1.391, acumulando una caída en el primer cuatrimestre del año, en contraste con una inflación que erosionó su valor real. El dólar minorista también descendió, al igual que el tipo de cambio informal.

En este contexto, el Banco Central de la República Argentina volvió a tener una fuerte intervención compradora y adquirió USD 207 millones en la jornada, logrando el mejor resultado mensual desde marzo de 2024. En lo que va del año, la entidad ya acumula más de USD 7.100 millones.