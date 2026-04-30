Choque entre motocicletas en Huaico Hondo dejó dos conductores heridos

El accidente ocurrió en la tarde de este jueves en una transitada esquina del barrio. Ambos conductores fueron trasladados al hospital y se investigan las causas del siniestro.

Hoy 20:53

Un violento accidente de tránsito se registró este jueves por la tarde en el barrio Huaico Hondo, en la ciudad de Santiago del Estero, y dejó como saldo dos personas heridas tras la colisión entre dos motocicletas.

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El hecho tuvo lugar alrededor de las 18:15 en la intersección de calles Antenor y Santiago Palacios, donde, por causas que aún se intentan establecer, impactaron dos rodados que circulaban por distintas arterias.

Uno de los vehículos involucrados fue una Honda Strada CB 200 de color azul, que se desplazaba de este a oeste por Santiago Palacios. Era conducida por Segundo Ruiz Ibarra, de 83 años, quien iba acompañado por Luis Damián Ibarra (33), ambos domiciliados en el barrio Borges.

El otro rodado, una Motomel S2 negra, circulaba de norte a sur por calle Antenor y era guiado por Leonardo Germán Galván (25), vecino del barrio Huaico Hondo, quien viajaba junto a Víctor Giménez (38).

Como consecuencia del impacto, los conductores resultaron con lesiones y debieron ser asistidos. Ruiz sufrió fuertes dolores en el hombro izquierdo, mientras que Galván presentó lesiones en el pie derecho. Ambos fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

Tras el siniestro, los vehículos fueron secuestrados y trasladados a la base de la Comisaría Comunitaria N°5, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el choque.