Arrojó pintura negra a la novia en plena boda y fue condenada: el escándalo que conmocionó a una familia

Lo que debía ser un día de celebración terminó en caos cuando una mujer irrumpió en el casamiento de su cuñada y atacó su vestido. La Justicia dictó una condena, pero la víctima asegura que el daño fue irreparable.

Hoy 19:41

Una boda en Maidstone se transformó en una escena de desconcierto y angustia cuando una mujer irrumpió en la ceremonia y arrojó pintura negra sobre la novia frente a decenas de invitados.

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La víctima, Gemma Monk, de 35 años, estaba a punto de casarse con su pareja, Ken Monk, en el salón Oakwood House Register Office, cuando fue sorprendida por el violento accionar de su cuñada, Antonia Eastwood (49), quien no estaba invitada al evento. El ataque dejó a la novia cubierta de pintura en el rostro, la piel y el vestido, mientras los presentes, unos 50 invitados, asistían atónitos a la escena.

El episodio ocurrió en mayo de 2024, pero tomó relevancia recientemente tras conocerse la sentencia judicial. Según se reconstruyó, Eastwood viajó desde Manchester con la intención de vengarse, en medio de un conflicto familiar que llevaba meses de tensión.

Una relación quebrada y un ataque premeditado

Las diferencias entre ambas familias se remontaban al año anterior, tras el casamiento de Ashley, hermano de Gemma, con Eastwood. Desde entonces, las acusaciones cruzadas deterioraron el vínculo hasta el punto de que la pareja no fue invitada a la boda.

Sin embargo, la mujer decidió presentarse igual y protagonizó el ataque que obligó a suspender la ceremonia durante dos horas. El vestido de la novia, valuado en 1.800 libras, quedó arruinado, y los daños totales, incluyendo pérdidas del salón, superaron las 5.000 libras.

A pesar del impacto, Gemma logró recomponerse, se cambió y finalmente pudo concretar la ceremonia. “Habíamos esperado este momento durante años. Nada me iba a impedir casarme”, expresó.

El impacto emocional y la sentencia

Más allá de lo material, la víctima remarcó las secuelas emocionales que dejó el hecho. “Me arruinó el día más feliz de mi vida. Sentí que perdí parte de mí”, declaró ante el tribunal, donde también reveló que atravesaba un delicado momento de salud.

El caso fue juzgado en la Corte de la Corona de Maidstone, donde Eastwood fue hallada culpable de daños criminales. El juez Oliver Saxby KC le impuso una pena de 10 meses de prisión en suspenso, 160 horas de trabajo comunitario, una orden de restricción por 10 años y una compensación económica.

Durante la audiencia, la agresora pidió disculpas y aseguró sentirse avergonzada, además de alegar problemas de salud mental. No obstante, el magistrado calificó el hecho como “cruel y mezquino”.

Gemma, en tanto, consideró que la condena fue insuficiente y aseguró que no podrá perdonar lo ocurrido.

Un recuerdo que aún duele

El ataque no solo afectó la ceremonia, sino también los planes posteriores: la pareja debió cancelar su luna de miel en las Maldivas debido al estado emocional de la novia.

Hoy, con el paso del tiempo, buscan dejar atrás lo sucedido. Entre sus proyectos, planean renovar sus votos en la misma fecha para resignificar aquel día. “Quiero poder celebrar de verdad, como merecíamos desde el principio”, concluyó Gemma.