El ministro de Economía respaldó la desregulación del mercado de capitales y habló de un “Big Bang” financiero

Caputo apoyó las medidas impulsadas por la CNV para agilizar inversiones y aseguró que son clave para el crecimiento sostenido.

Hoy 19:33

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su respaldo a las nuevas medidas de desregulación impulsadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y remarcó que el desarrollo de un mercado de capitales sólido es fundamental para sostener el crecimiento económico en el tiempo.

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Tras la difusión oficial de los cambios, el funcionario replicó el anuncio en redes sociales y enfatizó que “sin un mercado de capitales propio y desarrollado, no es posible pensar en un crecimiento sostenido”, en línea con la estrategia económica del gobierno de Javier Milei, que busca reducir regulaciones y promover la inversión privada.

Las medidas forman parte de un paquete más amplio que desde el Ministerio de Economía definieron como un “Big Bang regulatorio”, orientado a transformar el funcionamiento del sistema financiero argentino. El objetivo central es agilizar el acceso al financiamiento y reducir la burocracia que enfrentan empresas e inversores.

En ese sentido, el titular de la CNV, Roberto E. Silva, explicó que uno de los cambios más relevantes será el reemplazo de los tradicionales esquemas de autorización previa por mecanismos automáticos de oferta pública, lo que permitirá acelerar los tiempos y facilitar la emisión de nuevos instrumentos.

El funcionario comparó el alcance de la reforma con la desregulación del mercado bursátil de Londres en 1986, al señalar que se trata de un cambio de paradigma que prioriza la transparencia informativa por sobre los procesos de aprobación previos.

Entre las principales modificaciones, se destaca la implementación de un régimen de autorización automática para emisiones de mediano impacto ampliado, que permitirá a las empresas acceder a mayores niveles de financiamiento sin atravesar largos procesos administrativos.

Además, el paquete introduce ajustes en los fideicomisos financieros y en los fondos comunes de inversión, tanto abiertos como cerrados. En estos casos, se simplifican los trámites de constitución y modificación, especialmente para productos dirigidos a inversores calificados o de menor escala.

Desde la CNV remarcaron que, pese a la flexibilización de los procedimientos, se mantendrán estándares exigentes de transparencia y acceso a la información, con el objetivo de resguardar a los inversores y garantizar el correcto funcionamiento del mercado.

Por último, el organismo abrió un proceso de consulta pública para que los distintos actores del sistema financiero y el público en general puedan realizar aportes. La intención es ajustar los detalles de la normativa antes de su implementación definitiva, en un intento por modernizar un sector considerado clave para el rumbo económico del país.