River visita a Bragantino en busca de reafirmar el liderazgo en la Sudamericana

El Millonario visita este jueves al conjunto paulista con la misión de sostener la punta del Grupo H y encaminar la clasificación en el plano internacional.

Hoy 09:45

Este jueves, desde las 21.30, River Plate visita a Red Bull Bragantino por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el estadio Cícero de Souza Marques de San Pablo, con el equipo de Eduardo Coudet buscando consolidarse en lo más alto de la zona.

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El conjunto de Núñez llega con confianza tras dejar atrás el golpe del Superclásico y sumar de a tres en el torneo local. En el plano internacional, lidera su grupo con cuatro puntos, producto del empate ante Blooming y la victoria frente a Carabobo, resultados que lo posicionan como uno de los candidatos a quedarse con la zona.

En cuanto al equipo, no se esperan grandes cambios respecto al once que viene de ganarle a Aldosivi. La principal novedad podría ser el ingreso del ecuatoriano Kendry Páez desde el arranque tras su buen ingreso y gol reciente, mientras que en ataque se mantiene la duda entre Maximiliano Salas y Joaquín Freitas para acompañar a Facundo Colidio.

Por su parte, el conjunto paulista arriba con ciertas irregularidades. Viene de caer en el Brasileirao y ocupa la mitad de la tabla, aunque en la Sudamericana logró recuperarse tras un mal debut y suma tres puntos, ubicándose como uno de los perseguidores directos del Millonario.

El duelo tendrá un condimento especial: será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos, en un grupo que aparece parejo y donde cada punto empieza a ser determinante pensando en la clasificación a la siguiente fase.

La posible formación de River vs. RB Bragantino, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Kendry Páez o Ian Subiabre ; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas . DT: Eduardo Coudet.

La probable formación de RB Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana

Tiago Volpi; José Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Ignacio Sosa; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Henry Mosquera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.