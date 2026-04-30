La esperada secuela de El diablo viste a la moda llega a Cine Sunstar

La película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep es el plato fuerte de las novedades esta semana. Además, se suma a la grilla de propuestas la película de terror La frecuencia Kirlian.

Hoy 09:43

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, la segunda parte de El diablo viste a la moda llega como la gran novedad a la que se suma la propuesta del género terror La frecuencia Kirlian.

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El diablo viste a la moda 2. Casi 20 años después, Miranda, Andy, Emily y Nigel,regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.