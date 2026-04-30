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La esperada secuela de El diablo viste a la moda llega a Cine Sunstar

La película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep es el plato fuerte de las novedades esta semana. Además, se suma a la grilla de propuestas la película de terror La frecuencia Kirlian.

Hoy 09:43

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, la segunda parte de El diablo viste a la moda llega como la gran novedad a la que se suma la propuesta del género terror La frecuencia Kirlian.

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El diablo viste a la moda 2. Casi 20 años después, Miranda, Andy, Emily y Nigel,regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que definió a toda una generación.

La frecuencia Kirlian. Adaptación cinematográfica de la reconocida serie animada Frecuencia Kirlian, que se convirtió en un título de culto dentro del terror latinoamericano tras su estreno en Netflix. De cara al lanzamiento en salas, la serie tendrá reestreno en Flow dos semanas antes del estreno del film, acompañado por una campaña de comunicación que incluirá presencia en vía pública y la mención del estreno cinematográfico. La película fue además adquirida por HBO para su posterior estreno en plataforma, ampliando su visibilidad internacional. 

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