Añatuya: camionero fue víctima de un robo y cuando fue a reclamar recibió una paliza

El hecho ocurrió en el barrio Obrero. La víctima sufrió lesiones y denunció la sustracción de más de 700 litros de gasoil y otros elementos.

Hoy 10:14

Un camionero de apellido Palomo denunció haber sido víctima de un robo de combustible y posterior agresión en el barrio Obrero de la ciudad de Añatuya, en un hecho que es investigado por la Justicia.

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El episodio se registró en el pasaje Segundo Sombra, donde el transportista había dejado estacionados sus camiones tras regresar de un viaje. Según consta en la denuncia, vecinos le advirtieron sobre movimientos sospechosos durante su ausencia, vinculados a la extracción de combustible de sus unidades.

Al verificar la situación, el damnificado detectó a un individuo que ingresaba a una vivienda cercana con un bidón de gasoil, presuntamente sustraído de sus vehículos.

De acuerdo a la presentación policial, Palomo se acercó al lugar para reclamar por lo ocurrido, pero fue agredido físicamente por un grupo de personas que intervino en defensa del sospechoso. Además, indicó que recibió amenazas durante el episodio.

Tras el hecho, se constató la sustracción de más de 700 litros de gasoil y dos baterías, elementos fundamentales para la actividad del transporte.

La causa fue judicializada y se investiga la modalidad de “robo hormiga”, que consiste en la extracción progresiva de combustible y que afecta con frecuencia a transportistas de la zona.

Por el momento, se trabaja en la identificación de los involucrados en la agresión para avanzar con las imputaciones correspondientes por robo y lesiones.