EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para el lunes 4 de mayo

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:07

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Lunes 4 de mayo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de los barrios Congreso y Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Alsina, Garibaldi, La Rioja y Pasaje Gomez Carrillo); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de El Polear, Media Flor y Vilmer (dpto. Banda y Robles) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Monte Redondo, San Vicente y Guanaca Sombriana (dptos. Loreto y Atamisqui).