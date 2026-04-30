Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 ABR 2026 | 17º
X
Locales

EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras para el lunes 4 de mayo

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:07

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lunes 4 de mayo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de los barrios Congreso y Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Alsina, Garibaldi, La Rioja y Pasaje Gomez Carrillo); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de El Polear, Media Flor y Vilmer (dpto. Banda y Robles) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Monte Redondo, San Vicente y Guanaca Sombriana (dptos. Loreto y Atamisqui).

TEMAS Edese

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En un violento choque una camioneta sufrió importantes daños tras colisionar en Av. Solís
  2. 2. Impactante contraste climático en carretera: lluvia y sequedad simultánea
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 30 de abril de 2026: día agradable con 24°C de máxima
  4. 4. Violenta batalla campal entre adolescentes en una plaza de Añatuya
  5. 5. Una mujer sufrió un violento derrape al esquivar un perro en Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT