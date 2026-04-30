Tigre, contra las cuerdas, recibe al líder América de Cali y necesita cortar la racha

El Matador acumula 12 partidos sin ganar y está obligado a sumar de a tres ante el puntero del Grupo A para seguir con vida en la Sudamericana.

Hoy 10:29

Tigre se enfrentará este jueves desde las 21:00 a América de Cali en el estadio José Dellagiovanna, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Diego Dabove atraviesa un presente muy complicado y necesita un triunfo urgente para no quedar relegado en la pelea por la clasificación.

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El Matador llega golpeado: acumula 12 partidos sin victorias, con diez encuentros sin festejos en el Torneo Apertura y dos en el plano internacional. En la Sudamericana, debutó con un empate ante Alianza Atlético en Perú y luego cayó como local frente a Macará, resultados que lo dejaron último en su grupo con apenas un punto.

En el ámbito local, la situación tampoco mejora. Tigre viene de perder ante Sarmiento y se ubica décimo en la Zona B con 19 unidades, por lo que está obligado a ganar en la última fecha y depender de otros resultados para meterse en los playoffs. En este contexto, el duelo ante los colombianos aparece como una verdadera final para intentar cambiar el rumbo.

Por su parte, América de Cali llega en un presente mucho más sólido. Lidera el Grupo A con cuatro puntos tras empatar como visitante ante Macará y vencer a Alianza Atlético en Colombia, y una victoria en Victoria lo dejaría muy bien perfilado de cara a la segunda rueda.

Además, el conjunto dirigido por David González también pisa fuerte en su torneo local, donde ya aseguró su lugar en los playoffs. Con confianza y un plantel competitivo, los Diablos Rojos buscarán aprovechar el mal momento de Tigre para dar un paso clave en la Sudamericana y afianzarse como candidato en la zona.