El sorprendente Independiente Rivadavia quiere seguir de racha en la Copa Libertadores ante La Guaira

La Lepra mendocina, líder absoluto en el torneo local y con puntaje ideal en la Libertadores, busca dar otro paso firme ante un rival que llega invicto pero sin triunfos.

Hoy 09:36

Por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia recibirá a Deportivo La Guaira este jueves desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas. El equipo de Alfredo Berti atraviesa un presente inmejorable y buscará reafirmarlo ante su gente, en un duelo clave para encaminar la clasificación.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

La Lepra llega en estado de gracia. Viene de golear en el clásico mendocino y domina tanto la tabla anual como la Zona B del torneo local, además de mantener un invicto de ocho partidos con siete triunfos y un empate. En el plano internacional, tiene puntaje ideal con seis unidades, tras vencer a Bolívar y dar el golpe en Brasil ante Fluminense, resultados que lo posicionan como líder del grupo.

El equipo de Berti ha mostrado solidez en todas sus líneas, con figuras como Sebastián Villa en ofensiva y una estructura que combina intensidad y eficacia. En ese contexto, jugar en Mendoza aparece como una fortaleza clave para sostener este gran momento y seguir soñando en grande a nivel continental.

Por su parte, Deportivo La Guaira llega con la ilusión de dar el golpe. El conjunto venezolano suma dos empates en la Copa y se ubica como escolta con dos puntos, todavía invicto pero sin poder ganar. Su objetivo será aprovechar cualquier oportunidad para sumar en una cancha difícil y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

El cruce asoma determinante en un grupo que empieza a perfilarse. Independiente Rivadavia quiere seguir haciendo historia y dar otro paso firme, mientras que La Guaira intentará frenar al equipo sensación del momento y cambiar el rumbo en la Libertadores.