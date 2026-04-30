Tras años de silencio, una joven denunció haber sido abusada por un primo cuando era menor de edad

De acuerdo con su testimonio, el episodio tuvo lugar hace aproximadamente seis años en una vivienda del barrio Juan Felipe Ibarra, cuando la denunciante se encontraba de visita en la casa de su abuela.

Hoy 18:25

Una joven de 22 años se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 11 de la Mujer y la Familia para denunciar un grave hecho contra su integridad sexual ocurrido años atrás en la ciudad Capital. El caso ya es investigado por la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con su testimonio, el episodio tuvo lugar hace aproximadamente seis años en una vivienda del barrio Juan Felipe Ibarra, cuando la denunciante se encontraba de visita en la casa de su abuela.

En ese contexto, la joven señaló que fue interceptada por un primo, quien actualmente tiene 25 años y reside en ese mismo domicilio. Según su relato, el acusado la habría sometido sexualmente con acceso carnal, configurando un hecho de extrema gravedad.

La denunciante explicó que recién en estos días pudo romper el silencio y contar lo sucedido a su padre, quien decidió acompañarla a radicar la denuncia ante las autoridades.

Tras la presentación, tomó intervención la Fiscalía de turno de la Circunscripción Capital, desde donde se dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes, la realización de pericias y la adopción de posibles medidas restrictivas o de detención contra el señalado.

El caso quedó bajo investigación mientras se avanza en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales.