El contundente mensaje de la exmujer de Pablo Lescano tras confirmar la separación

La ruptura tomó estado público en los últimos días, luego de que la periodista Fernanda Iglesias revelara detalles de la crisis, incluyendo presuntas infidelidades por parte del músico.

Hoy 18:12

Cecilia Calafell, quien mantuvo una relación de más de dos décadas con Pablo Lescano y es madre de sus hijos Toto y Marita, confirmó su separación del cantante con un profundo mensaje en redes sociales.

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A través de sus redes, Calafell compartió una reflexión cargada de emotividad en la que dejó entrever el cierre de una etapa y el inicio de un proceso personal. “Hay momentos en los que la vida te lleva por distintos caminos, y de todos aprendemos algo. Así como es importante construir, cuidar y sostener, también lo es saber soltar, dejar fluir y aceptar lo que tenga que ser”, expresó.

En esa misma línea, profundizó sobre su presente y el crecimiento personal: “Hay momentos donde la propia vida te pide cambios. Los hijos crecen y emprenden su vuelo, y quedás con vos misma, con tus luces y sombras. Amo haber sido mamá joven y haber formado una familia, pero hoy, a mis 44 años, siento que es momento de replantearme muchas cosas, trabajar en mí y dejar atrás estructuras que ya no necesito”.

Finalmente, cerró con una frase que resume su postura actual: “La vida es una y ser feliz es una decisión. Hoy elijo fluir”. Ante la consulta de un seguidor, confirmó la separación, aunque evitó brindar mayores detalles.

Los detalles de la ruptura

En el programa Puro Show (eltrece), Iglesias aseguró que la crisis entre Calafell y Lescano se habría iniciado hace aproximadamente dos meses y que, con el correr del tiempo, decidieron tomar caminos separados.

“La mujer oficial siempre fue Cecilia, quien lo acompañó en momentos muy difíciles, incluso durante problemas de salud y adicciones. También atravesó distintas situaciones de infidelidad, que en su momento decidió perdonar”, sostuvo la panelista.

Además, la periodista apuntó a conflictos en torno a la paternidad del cantante. Según relató, existirían tensiones en los vínculos con algunos de sus hijos, lo que habría sido parte del complejo escenario personal que rodea al artista.

La separación marca el final de una relación extensa y atravesada por distintas etapas, y abre un nuevo capítulo tanto en la vida personal de Calafell como en la del líder de Damas Gratis.