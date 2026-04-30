Trump no descarta retomar acciones militares contra Irán y crece la tensión internacional

El presidente de Estados Unidos endureció su postura en medio de negociaciones reservadas, mientras desde Teherán advierten con represalias “dolorosas” ante un eventual ataque.

Hoy 18:07

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar el tono frente a Irán al dejar abierta la posibilidad de retomar acciones militares si las negociaciones en curso no logran avances concretos. “No sé si necesitamos eso… Puede que lo necesitemos”, afirmó al ser consultado sobre un eventual regreso de los ataques.

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Las declaraciones se producen en un contexto de diálogo que, según el propio mandatario, se desarrolla con un alto nivel de hermetismo. Trump rechazó que las conversaciones estén estancadas y aseguró que la contraparte iraní busca alcanzar un entendimiento. “Ellos quieren llegar a un acuerdo desesperadamente”, sostuvo.

En ese marco, el líder estadounidense fue más allá y describió el escenario actual como una situación cercana a un conflicto bélico abierto. “Estamos en lo que algunos llamarían una guerra”, expresó, al tiempo que destacó el impacto de las operaciones militares recientes.

Según detalló, la capacidad de producción de drones de Irán habría caído alrededor de un 82%, mientras que la de misiles se redujo cerca de un 90%, cifras que utilizó para reforzar su postura de presión sobre el régimen iraní.

La respuesta desde Teherán no tardó en llegar. El comandante Majid Mousavi advirtió que cualquier nueva ofensiva tendrá consecuencias severas para Estados Unidos en la región. “Traerá golpes largos y dolorosos”, afirmó, y anticipó que una eventual represalia podría alcanzar objetivos más amplios que los estrictamente militares.

Por su parte, el líder supremo Mojtaba Khamenei ratificó la postura iraní respecto a uno de los puntos más sensibles del conflicto: el control del Estrecho de Ormuz. En ese sentido, dejó en claro que Irán no está dispuesto a ceder influencia sobre esta vía clave para el comercio energético global.

En este escenario, la tensión entre ambas potencias vuelve a escalar, con negociaciones en curso pero bajo una fuerte presión militar y política. El conflicto no solo impacta en el plano diplomático, sino que también genera preocupación por sus efectos en la economía global, especialmente en los precios de la energía y la estabilidad internacional.