Consejos para empezar a correr sin lastimarte

Correr es una de las actividades físicas más populares en Argentina, con más de 1.5 millones de personas que participan en carreras anuales. Sin embargo, es fundamental aprender a hacerlo de manera segura para evitar lesiones.

Hoy 18:12

Correr es una actividad física que ha ganado popularidad en Argentina, con más de 1.5 millones de personas que se inscriben en carreras anuales. Sin embargo, un gran número de principiantes sufre lesiones debido a la falta de preparación y conocimiento sobre cómo empezar a correr correctamente.

Para comenzar a correr sin lastimarte, es esencial elegir el calzado adecuado. Unas zapatillas específicas para running pueden hacer una gran diferencia en la comodidad y en la prevención de lesiones. Se recomienda visitar una tienda especializada donde puedan evaluar tu pisada y ofrecerte la mejor opción.

Otro aspecto crucial es el calentamiento previo. Dedicar al menos 10 minutos a estirar y calentar los músculos ayudará a preparar tu cuerpo para la actividad física. Esto puede incluir ejercicios de movilidad articular y estiramientos dinámicos que aumenten el flujo sanguíneo a las extremidades.

Es también importante comenzar con distancias cortas. Los principiantes deben evitar la tentación de correr largas distancias desde el inicio. Iniciar con intervalos de caminata y carrera, como 1 minuto corriendo y 2 minutos caminando, es una excelente manera de aclimatarse a la actividad sin sobrecargar el cuerpo.

La frecuencia de entrenamiento es otro factor a tener en cuenta. Se recomienda correr entre 3 y 4 veces por semana, permitiendo días de descanso para que el cuerpo se recupere. La recuperación es esencial para evitar lesiones y mejorar la resistencia a largo plazo.

Finalmente, escucha a tu cuerpo. Si sientes dolor o malestar, es fundamental detenerse y evaluar la situación. Ignorar las señales de tu cuerpo puede llevar a lesiones graves. Es importante ser paciente y permitir que tu cuerpo se adapte a la nueva rutina.