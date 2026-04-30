Madre castiga a su hijo rompiendo su consola por maltrato a un gato

Un video viral muestra a un menor rompiendo su consola como castigo por agredir a un gato, generando un intenso debate sobre la educación y los límites del castigo en redes sociales.

Hoy 19:01

Un video viral ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales, donde una madre obliga a su hijo de 14 años a destruir su consola PlayStation 5 como forma de castigo por presuntamente maltratar al gato de la familia.

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En las imágenes impactantes, se observa al menor lanzando repetidamente la consola al suelo, mientras llora y sigue las instrucciones de su madre. La mujer, en la grabación, le exige que golpee el dispositivo ocho veces, afirmando que esto replica la manera en que el adolescente habría tratado al animal.

“Este es tu castigo. Ahora recoge todo y tírala a la basura”, se escucha decir a la madre en el video, lo cual ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Este acto ha dividido las opiniones sobre la efectividad de esta medida disciplinaria.

Algunos usuarios consideran que este tipo de castigo es una lección contundente contra el maltrato animal, mientras que otros cuestionan la idoneidad de la acción, sugiriendo que existen formas más adecuadas de educar sin recurrir a medidas tan drásticas.

El caso ha reabierto el debate sobre los límites del castigo en la crianza, destacando la importancia de fomentar el respeto hacia los animales desde una edad temprana. Los expertos en educación y psicología infantil sugieren que la violencia no es la respuesta adecuada y que se deben buscar alternativas más constructivas.

A medida que el video continúa circulando, se invita a la comunidad a reflexionar sobre la educación positiva y la necesidad de abordar el maltrato animal de manera efectiva y empática.