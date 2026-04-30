Triple crimen de Florencio Varela: extraditarán desde Perú a “Pequeño J”

El sospechoso será trasladado al país este lunes y deberá declarar ante la Justicia de Morón. Está señalado como parte de la organización detrás del secuestro y asesinato de tres jóvenes.

Hoy 19:46

En un nuevo avance en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, uno de los principales acusados, conocido como “Pequeño J”, será trasladado a la Argentina desde Perú en las próximas horas, tras haber sido detenido en ese país.

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Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, quien será indagado el martes por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez. El traslado se concretará luego de completarse el proceso de extradición, con colaboración de las autoridades peruanas.

Según la investigación, el acusado estaría vinculado a una estructura criminal ligada al narcotráfico, que habría actuado con el objetivo de recuperar droga presuntamente sustraída. En ese contexto, los investigadores lo ubican como parte del plan que derivó en el secuestro y asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, las jóvenes fueron engañadas en Ciudad Evita con la promesa de asistir a una fiesta y luego trasladadas en una camioneta hasta una vivienda en Florencio Varela. Allí, habrían sido golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas, para luego ser enterradas en el mismo lugar.

Por el hecho ya hay 11 personas imputadas, acusadas con distintos grados de participación en delitos como privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado.

Tras ser identificado como sospechoso, “Pequeño J” había escapado del país, lo que motivó un pedido de captura internacional. Finalmente, fue localizado y detenido en Lima, donde permanecía bajo custodia hasta concretarse su extradición.

Ahora, con su llegada al país, la Justicia buscará avanzar en la toma de declaración y profundizar la investigación, en una causa que continúa en pleno desarrollo y en la que no se descarta la aparición de nuevos implicados.