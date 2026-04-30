Bº Jorge Newbery: rompieron y robaron las rejas de la plaza Dr. Luis Walter Frías

Vecinos denunciaron el daño en uno de los espacios más utilizados de la zona para recreación y encuentros comunitarios.

Hoy 19:53

Un hecho de vandalismo y robo generó malestar en el barrio Jorge Newbery, luego de que delincuentes rompieran y sustrajeran las rejas de la plaza Dr. Luis Walter Frías, uno de los espacios públicos más frecuentados por los vecinos.

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Según relataron, la plaza es un punto de encuentro clave para la comunidad, donde diariamente se realizan actividades recreativas, reuniones familiares y encuentros sociales. Allí, niños juegan, familias comparten mates y vecinos aprovechan el espacio al aire libre.

Robo Jorge Newbery

La rotura de las rejas no solo implica un daño material, sino también una afectación directa a la seguridad y al uso del lugar, que forma parte de la vida cotidiana del barrio.

Los vecinos expresaron su preocupación y malestar ante este tipo de hechos, señalando que deben convivir con robos y actos vandálicos que perjudican espacios que son de todos.

Ante esta situación, solicitaron mayor control y medidas para preservar la plaza, que representa un lugar de esparcimiento fundamental para la comunidad.