La Corte Suprema rechazó planteos de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

El máximo tribunal desestimó recursos de las defensas por considerar que aún no hay una sentencia firme en la causa, que sigue en revisión en la Justicia bonaerense.

Hoy 17:57

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una serie de recursos presentados por las defensas de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell. La decisión se conoció en un momento clave, ya que todavía no existe una resolución definitiva dentro de la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

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Los planteos habían sido impulsados por los abogados de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi, todos representados por el abogado Hugo José Tomei. También se sumó la presentación de Máximo Thomsen, patrocinado por Francisco Oneto.

Las defensas intentaron llegar en queja directamente al máximo tribunal nacional luego de que el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazara distintos cuestionamientos. Sin embargo, la Corte consideró que no corresponde su intervención en esta etapa del proceso, ya que aún resta una definición de la Justicia bonaerense.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes coincidieron en desestimar los recursos. En el caso de Thomsen, además, la presentación fue rechazada por no cumplir con los requisitos formales exigidos.

Durante el trámite, Lucas Pertossi solicitó la nulidad de su condena al sostener que había sido mal defendido, planteo que también fue acompañado por una presentación del propio Tomei en respaldo de su actuación profesional.

No es la primera vez que la Corte Suprema toma una decisión en este sentido dentro de la causa. En instancias anteriores, ya había rechazado recursos vinculados a cuestiones procesales sin avanzar sobre el análisis de fondo del caso.

El expediente tiene como antecedente la sentencia dictada el 6 de febrero de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, que condenó a prisión perpetua a Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Comelli y Matías Benicelli por homicidio doblemente agravado. En tanto, Viollaz, Lucas Pertossi y Cinalli recibieron penas de 15 años como partícipes necesarios.

Posteriormente, el 22 de marzo de 2024, la Sala II de Casación bonaerense revisó parcialmente el fallo: confirmó las condenas a prisión perpetua pero eliminó el agravante de alevosía. Esa resolución fue apelada y actualmente se encuentra a estudio de la Suprema Corte provincial.

En este escenario, la causa aún no cuenta con una sentencia firme, un requisito indispensable para que eventualmente pueda ser analizada por la Corte Suprema de la Nación en relación al fondo del caso.