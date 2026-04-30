Tucumán refuerza su seguridad con el Operativo Lapacho

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, destacó en LV12 Radio Independencia los positivos resultados del Operativo Lapacho para mejorar la seguridad en Tucumán.

Hoy 17:16

En un acto realizado en Plaza Independencia, el gobernador Osvaldo Jaldo entregó nuevo equipamiento vehicular e insumos tecnológicos a la Policía de Tucumán, dentro del marco del Operativo Lapacho. Esta iniciativa incluye la incorporación de motocicletas, bicicletas y camionetas para optimizar las labores de patrullaje y administración de la fuerza policial.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, en declaraciones a LV12, resaltó que se están sumando motocicletas de alta cilindrada para mejorar el patrullaje en las rutas y caminos de la provincia. Además, las bicicletas se destinarán al patrullaje en barrios, complementando así el trabajo de los bicipolicías y la unidad especial GOM.

Actualmente, la fuerza policial de Tucumán cuenta con aproximadamente 14 mil efectivos. Sin embargo, el ministro indicó que no se prevén nuevas incorporaciones de personal en el corto plazo, ya que están enfocados en la capacitación del personal existente.

Agüero Gamboa mencionó que se están llevando a cabo esfuerzos para descomprimir las comisarías, señalando que dos de ellas ya no albergan personas privadas de libertad. El traslado de estas personas se realiza a Benjamín Paz y Villa Urquiza, de acuerdo a los cupos disponibles.

El ministro también destacó el compromiso del Gobierno provincial en la mejora de las alcaidías, mencionando que las obras avanzan, especialmente en la unidad 7, que está prácticamente finalizada.

Respecto a la seguridad en la provincia, Agüero Gamboa comentó que el delito está mutando y que se están detectando nuevas tendencias. Aseguró que se están realizando ajustes en la planificación de la Policía conforme a estas nuevas dinámicas.

Finalmente, el ministro enfatizó la importancia de que los ciudadanos realicen denuncias, ya que esto contribuye a la mejora de la seguridad en Tucumán. Mencionó que, gracias al Operativo Lapacho, se han logrado importantes secuestros de sustancias en tránsito en los puestos fronterizos.