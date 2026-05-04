Cada día, 1,900 personas se convierten en millonarias gracias a la IA

Cada día, aproximadamente 1,900 personas se convierten en millonarias en todo el mundo, impulsadas en parte por la inteligencia artificial y la tecnología.

Hoy 07:01

Aunque pueda parecer sorprendente, reportes como el Global Wealth Report de Credit Suisse y datos de Forbes indican que alrededor de 1,900 personas se convierten en millonarias diariamente en el planeta. Este fenómeno no se debe únicamente a la suerte, sino que muchas de estas personas logran su riqueza a través de la acumulación de propiedades, inversiones inteligentes y herencias. La inteligencia artificial (IA) también juega un papel crucial en esta tendencia.

En 2023, más de 680,000 individuos se unieron a la lista global de nuevos millonarios, lo que equivale a un promedio de 1,863 nuevos millonarios cada día. Este ritmo acelerado refleja un cambio significativo en la distribución de la riqueza global, impulsado por oportunidades emergentes en tecnología e inversiones.

La inteligencia artificial se ha convertido en un catalizador para la creación de riqueza. Ha evolucionado rápidamente de ser una idea futurista a una herramienta concreta utilizada en múltiples industrias, incluidas la salud, educación, finanzas y ciberseguridad. Muchas personas están generando ingresos a través de la IA, ya sea desarrollando nuevas herramientas o automatizando procesos en sus empresas.

Según PwC, se estima que la inteligencia artificial podría añadir más de 15 billones de dólares a la economía global para el año 2030. Esto representa una oportunidad significativa para quienes logran integrarse a este sector de manera efectiva.

Los perfiles de estos nuevos millonarios son diversos, pero muchos comparten ciertas características. Un grupo considerable incluye emprendedores digitales que lanzan productos escalables, así como inversionistas que capitalizan oportunidades en mercados como el de acciones, criptomonedas y bienes raíces. Además, hay profesionales tecnológicos con habilidades en programación y ciencia de datos que están bien posicionados en este nuevo entorno económico.

La tecnología y las inversiones también están cambiando la forma en que las personas generan riqueza. Con el auge de aplicaciones móviles, cada vez más individuos pueden invertir sin necesidad de tener grandes sumas de dinero. La clave radica en contar con la información adecuada y actuar de manera oportuna.

América Latina, aunque no es la región con más nuevos millonarios, está comenzando a destacar. Países como México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina están viendo un surgimiento de emprendedores tecnológicos que atraen inversión extranjera y exportan soluciones innovadoras. El crecimiento de startups y fondos de inversión en la región es un indicativo de que la competencia en el mercado global está en aumento.

El futuro de la creación de riqueza parece estar ligado a la tecnología y las inversiones. Cada vez más personas se convierten en millonarias no por suerte, sino por adaptarse a las nuevas realidades del mercado. La inteligencia artificial se presenta como un componente esencial en esta evolución económica.