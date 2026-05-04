Netflix presenta el tráiler de “Turbulencia en la oficina”, con Jennifer Lopez al frente del elenco

La plataforma Netflix presentó el primer tráiler del film, que se estrenará el 5 de junio de 2026 y aborda los vínculos sentimentales dentro del ámbito laboral.

Hoy 07:38

El estreno de “Turbulencia en la oficina” quedó oficialmente presentado tras la difusión de su primer tráiler, en el que Jennifer Lopez encabeza una comedia romántica centrada en las relaciones personales en el entorno laboral. La película llegará al catálogo de Netflix el próximo 5 de junio de 2026.

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La historia gira en torno a Jackie Cruz, una CEO enfocada en su carrera profesional, interpretada por Lopez, cuya rutina se ve alterada tras la incorporación de un nuevo empleado. El personaje de Daniel Blanchflower, a cargo de Brett Goldstein —conocido por la serie Ted Lasso—, introduce un vínculo inesperado que pone en tensión los límites entre la vida personal y profesional.

Según se observa en el adelanto, la trama se desarrolla a partir de una relación que surge en secreto y que deberá sostenerse dentro de un ámbito corporativo, donde este tipo de situaciones suelen generar conflictos internos y exposición pública. El film propone así una mirada sobre las dinámicas laborales, el rol de los recursos humanos y el impacto de los vínculos personales en la vida profesional.

El elenco incluye además a figuras como Betty Gilpin, Edward James Olmos, Tony Hale, Bradley Whitford, Amy Sedaris, Tony Plana, Roger Bart, Jackie Sandler y Jodie Whittaker, quienes interpretan a los integrantes del entorno laboral donde se desarrolla la historia.

Con un enfoque en el romance contemporáneo y las relaciones en el ámbito corporativo, “Turbulencia en la oficina” se presenta como una propuesta que combina drama y comedia, explorando situaciones reconocibles dentro de la vida cotidiana en el trabajo.