Olivia Wilde respondió con humor a una curiosa comparación viral

La actriz explicó que la imagen que generó comentarios fue producto de un lente “fish-eye” y aprovechó la situación para bromear en redes sociales junto a su hermano.

Hoy 08:30

La actriz y directora Olivia Wilde reaccionó con humor a las comparaciones que circularon en redes sociales tras la difusión de una imagen suya tomada durante el San Francisco International Film Festival, donde algunos usuarios señalaron un parecido con Gollum.

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La fotografía, captada el pasado 24 de abril en el marco de una entrevista, se viralizó por su primer plano poco favorecedor, lo que derivó en comentarios y críticas en redes. Ante esta situación, Wilde utilizó sus historias de Instagram para referirse al tema con un tono distendido.

En un video junto a su hermano, Charlie Cockburn, la actriz atribuyó la imagen al uso de un lente “fish-eye” (ojo de pez), que genera distorsión en los planos cercanos. “¿Es mi mejor ángulo? No. Es una imagen impactante”, reconoció, al tiempo que aclaró que la cercanía a la cámara influyó en el resultado final.

Durante el intercambio, también ironizó sobre los comentarios que la comparaban con un “cadáver resucitado” y respondió entre risas: “No estoy muerta”. Luego, cubriéndose el rostro con una gorra, cerró el video con humor y una frase dirigida a su hermano: “Siempre sabe cómo sacar lo peor de mí”.

Olivia Wilde

Más allá de la viralización del momento, Wilde se encontraba promocionando su próxima película, The Invite, que marca su tercer trabajo como directora, luego de Booksmart y Don't Worry Darling.

El film, que se estrenará el 26 de junio de 2026, es una adaptación de la película española The People Upstairs, dirigida por Cesc Gay, y forma parte de la nueva etapa de Wilde enfocada en la dirección cinematográfica.