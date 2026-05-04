Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 MAY 2026 | 13º
X
Espectaculos

Olivia Wilde respondió con humor a una curiosa comparación viral

La actriz explicó que la imagen que generó comentarios fue producto de un lente “fish-eye” y aprovechó la situación para bromear en redes sociales junto a su hermano.

Hoy 08:30

La actriz y directora Olivia Wilde reaccionó con humor a las comparaciones que circularon en redes sociales tras la difusión de una imagen suya tomada durante el San Francisco International Film Festival, donde algunos usuarios señalaron un parecido con Gollum.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La fotografía, captada el pasado 24 de abril en el marco de una entrevista, se viralizó por su primer plano poco favorecedor, lo que derivó en comentarios y críticas en redes. Ante esta situación, Wilde utilizó sus historias de Instagram para referirse al tema con un tono distendido.

En un video junto a su hermano, Charlie Cockburn, la actriz atribuyó la imagen al uso de un lente “fish-eye” (ojo de pez), que genera distorsión en los planos cercanos. “¿Es mi mejor ángulo? No. Es una imagen impactante”, reconoció, al tiempo que aclaró que la cercanía a la cámara influyó en el resultado final.

Durante el intercambio, también ironizó sobre los comentarios que la comparaban con un “cadáver resucitado” y respondió entre risas: “No estoy muerta”. Luego, cubriéndose el rostro con una gorra, cerró el video con humor y una frase dirigida a su hermano: “Siempre sabe cómo sacar lo peor de mí”.

Olivia Wilde Olivia Wilde

Más allá de la viralización del momento, Wilde se encontraba promocionando su próxima película, The Invite, que marca su tercer trabajo como directora, luego de Booksmart y Don't Worry Darling.

El film, que se estrenará el 26 de junio de 2026, es una adaptación de la película española The People Upstairs, dirigida por Cesc Gay, y forma parte de la nueva etapa de Wilde enfocada en la dirección cinematográfica.

TEMAS Olivia Wilde

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fiscal pedirá la detención de tres jóvenes por la muerte de Malena en Frías
  2. 2. Horror: discutieron por un auto mal estacionado y un vecino lo mató de un tiro
  3. 3. Las series coreanas que llegan a Netflix en mayo de 2026
  4. 4. La empresa Aguas de Santiago realizará un corte de tránsito en calle Urquiza para reparar un colector
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este lunes 4 de mayo de 2026: anuncian una máxima de 26°C y cielo parcialmente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT