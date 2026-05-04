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Opinión y Actualidad

Crítica de "La plaga"

Película del debutante Charlie Polinger, drama al estilo de 'El señor de las moscas', cuyo reparto encabezan Joel Edgerton y Everett Blunck.

Hoy 07:14

Por Fran Chico
Para Fotogramas

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Diez años después de que Julia Ducournau deconstruyera el 'body horror' en clave de 'coming-of-age' con 'Raw' (2016), el debutante Charlie Polinger vuelve a hacer lo propio con una fábula que materializa el abuso en forma de imparable y evocadora maldición.

Lejos de ofrecer respuestas mascadas e innecesarias, 'La plaga' construye su relato en torno a la oscuridad y la opresión, a una piscina que desnuda literal y metafóricamente a los protagonistas y que los somete a un medio hostil que los ahoga, al debate sobre si la maldad es innata o adquirida al más puro estilo 'El señor de las moscas', y a un final que termina por desarmar cualquier esperanza.

Sinopsis: En un campamento de waterpolo masculino, un chico de 12 años con ansiedad social se ve arrastrado a formar parte de una cruel tradición que dice atacar a los que no se integran con una enfermedad llamada 'La plaga'. Pero a medida que se difuminan los límites entre el juego y la realidad, el joven teme que la broma esté ocultando algo real.

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