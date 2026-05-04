Tras la polémica, Casa Rosada habilita otra vez la sala de periodistas y Adorni retoma las conferencias

Tras 10 días de cierre por una revisión de los protocolos de seguridad, los trabajadores de prensa acreditados volverán a ingresar desde este lunes y se espera el regreso de las habituales conferencias del jefe de Gabinete.

Hoy 08:09

El Gobierno Nacional informó que la Sala de Periodistas de Casa Rosada reabrirá sus puertas este lunes, luego de permanecer cerrada durante 10 días por una revisión de los “protocolos de seguridad y vigilancia”.

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Con esta decisión, los trabajadores de prensa acreditados podrán retomar sus tareas habituales dentro de la sede gubernamental. Además, se espera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelva a encabezar sus habituales conferencias de prensa.

Según trascendió, la ronda de preguntas está prevista para este lunes a las 11, lo que marcaría el reinicio de la actividad normal en el sector destinado a los periodistas.

De todos modos, el regreso se dará bajo nuevas condiciones. Aunque se restablecerá el acceso a los periodistas acreditados, se implementarán nuevos protocolos de control y habrá sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio.

Durante los días en que la sala permaneció cerrada, también se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, una medida que generó polémica y críticas de gremios y asociaciones periodísticas.

Desde distintos sectores vinculados a la prensa cuestionaron la decisión y advirtieron que este tipo de restricciones representan un riesgo para el ejercicio de la libertad de prensa.

La gestión del presidente Javier Milei había decidido restringir el acceso a la sala desde el 23 de abril, luego de una denuncia presentada por la Casa Militar por supuesto “espionaje ilegal” y “revelación de secretos”.

Como consecuencia de ese episodio, fueron denunciados periodistas de la señal TN, acusados de haber grabado áreas internas de la Casa Rosada con gafas inteligentes. La investigación judicial quedó a cargo del juzgado comandado por Ariel Lijo, bajo la carátula de “intromisión ilegítima”.