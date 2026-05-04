"La economía crece donde hay poca gente y está relativamente mal en lugares de mucha población"

Así lo consideró en su columna de este lunes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados. Anticipó además que la inflación de abril va a estar alrededor del 2,5%.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados sostuvo que la economía muestra signos de crecimiento, aunque de manera desigual según la región, con mejores resultados en zonas de menor densidad poblacional y mayores dificultades en áreas urbanas.

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Durante su columna en Radio Panorama, el economista afirmó que “la economía crece en lugares donde hay poca gente y está relativamente mal en lugares de mucha población”, y señaló especialmente la situación del conurbano bonaerense, donde —según indicó— muchas personas necesitan más de un empleo para sostenerse.

En materia de precios, Granados anticipó que la inflación de abril rondará el 2,5%, lo que implicaría una desaceleración respecto al 3,4% de marzo. Además, estimó que este nivel podría mantenerse durante tres o cuatro meses, aunque advirtió que el aumento en los servicios establece un piso para la inflación, mientras que el congelamiento del precio de los combustibles contribuye a contenerla.

Por otro lado, el analista se refirió al clima político en el Congreso de la Nación Argentina, donde —según expresó— existió un acuerdo de “no agresión” entre sectores del oficialismo y la oposición durante la exposición de Manuel Adorni. En ese contexto, mencionó cuestionamientos del dirigente Juan Grabois sobre la falta de presentación de denuncias vinculadas a presuntas irregularidades.

“Habría que transparentar alguna vez de dónde sale el financiamiento de la política”, remarcó Granados, al tiempo que vinculó este escenario con la desconfianza social.

Finalmente, el economista señaló que, si bien se observa un cambio en la matriz económica, los sectores vinculados a la industria enfrentan mayores dificultades. “Donde están las fábricas que pierden con este modelo, la gente la está pasando mal”, concluyó.