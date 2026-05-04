Un cálido comienzo de semana para los bandeños: pronóstico para hoy Lunes 4 de mayo de 2026

Hoy, La Banda presenta un clima soleado con temperaturas que alcanzarán los 25.7 °C. Los bandeños disfrutarán de un inicio de semana agradable, con un pronóstico favorable para los próximos días.

Hoy 08:11

En la ciudad de La Banda, los bandeños se despiertan con un clima soleado y una temperatura actual de 7.3 °C, aunque la sensación térmica es un poco más baja, alcanzando los 5.5 °C. La humedad se mantiene en un 93%, lo que genera una atmósfera fresca en las primeras horas del día.

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A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas suban significativamente, alcanzando una máxima de 25.7 °C. Esto permitirá a los bandeños disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares.

Para mañana, el pronóstico indica que las condiciones serán nubladas, con una mínima de 17.5 °C y una máxima de 28.6 °C. Aunque se prevé un cambio en la visibilidad, las temperaturas seguirán siendo agradables para la población.

El miércoles, el clima se presentará parcialmente nublado, con mínimas de 19.8 °C y máximas que igualarán los 28.6 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un clima cálido, aunque con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo del día.

En resumen, hoy La Banda disfrutará de un clima soleado con una mínima de 11.8 °C y una máxima de 25.7 °C. A medida que la semana avanza, las temperaturas continuarán en ascenso, brindando un respiro a los bandeños después de un inicio de mayo fresco.