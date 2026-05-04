Un cálido comienzo de semana para los bandeños: pronóstico para hoy Lunes 4 de mayo de 2026

Hoy, La Banda presenta un clima soleado con temperaturas que alcanzarán los 25.7 °C. Los bandeños disfrutarán de un inicio de semana agradable, con un pronóstico favorable para los próximos días.
En la ciudad de La Banda, los bandeños se despiertan con un clima soleado y una temperatura actual de 7.3 °C, aunque la sensación térmica es un poco más baja, alcanzando los 5.5 °C. La humedad se mantiene en un 93%, lo que genera una atmósfera fresca en las primeras horas del día.
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A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas suban significativamente, alcanzando una máxima de 25.7 °C. Esto permitirá a los bandeños disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares.
Para mañana, el pronóstico indica que las condiciones serán nubladas, con una mínima de 17.5 °C y una máxima de 28.6 °C. Aunque se prevé un cambio en la visibilidad, las temperaturas seguirán siendo agradables para la población.
El miércoles, el clima se presentará parcialmente nublado, con mínimas de 19.8 °C y máximas que igualarán los 28.6 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un clima cálido, aunque con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo del día.
En resumen, hoy La Banda disfrutará de un clima soleado con una mínima de 11.8 °C y una máxima de 25.7 °C. A medida que la semana avanza, las temperaturas continuarán en ascenso, brindando un respiro a los bandeños después de un inicio de mayo fresco.