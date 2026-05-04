Milei viajará otra vez a Estados Unidos para exponer ante empresarios e inversores

El Presidente partirá esta semana rumbo a Los Ángeles, donde participará de la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken.

Hoy 07:42

El presidente Javier Milei viajará nuevamente esta semana a Estados Unidos para participar como orador en la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, un encuentro internacional que reúne a referentes del mundo de las finanzas, la tecnología, los negocios y las políticas públicas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La exposición del mandatario está prevista para el miércoles 6 de mayo en la ciudad de Los Ángeles, en el marco de un foro que este año se desarrollará bajo el lema “Liderando en una nueva era”. Según trascendió, Milei viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El viaje comenzará este martes 5 de mayo, con la partida del vuelo presidencial prevista para las 13, hora argentina. El arribo a Los Ángeles está estimado para la madrugada del miércoles, mientras que durante la jornada Milei mantendrá una reunión con Michael Milken, titular del Instituto Milken, y luego participará de un encuentro con un grupo reducido de empresarios e inversores.

Más tarde, el Presidente disertará ante la conferencia anual del organismo, un espacio por el que pasaron figuras internacionales como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Rania de Jordania, entre otros referentes de alcance global.

Esta será la segunda vez que Milei tome la palabra en este escenario. En su participación anterior, el mandatario buscó tender puentes con capitales del exterior y planteó ante empresarios que la Argentina reúne condiciones para convertirse en un nuevo polo de referencia para el mundo occidental.

El regreso del jefe de Estado está previsto para el mismo miércoles por la noche, con salida desde Los Ángeles cerca de las 22 y llegada a la Ciudad de Buenos Aires el jueves 7 de mayo a las 13:30.

El nuevo viaje se suma a una agenda internacional intensa del mandatario, con Estados Unidos como uno de sus principales destinos desde el inicio de su gestión.