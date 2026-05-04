Termas de Río Hondo disfrutan de un día soleado: pronóstico optimista para Lunes 4 de mayo de 2026

Los termenses podrán disfrutar de un día soleado con temperaturas agradables. Se prevén condiciones favorables en los próximos días.

Hoy 08:02

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con un cielo despejado y una temperatura actual de 8.3 °C, que se siente un poco más fresca a 7.4 °C. Los termenses están listos para disfrutar de un día soleado que promete agradables temperaturas.

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A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23.3 °C, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre. La humedad se mantiene en un 87%, haciendo que el ambiente sea más templado.

El viento sopla en dirección NNE a 6.5 km/h, contribuyendo a que el día se sienta aún más placentero. Con el sol brillando, es un momento ideal para que los termenses salgan y aprovechen el clima favorable.

El pronóstico para mañana, Martes 5 de mayo, indica que las temperaturas oscilarán entre 14.7 °C y 25.7 °C, continuando la tendencia de días soleados. Este clima primaveral permitirá que la comunidad disfrute de un entorno cálido y acogedor.

Para el Miércoles 6 de mayo, se prevé que las temperaturas mínimas sean de 17.1 °C y máximas de 26.1 °C, consolidando una semana con condiciones meteorológicas muy favorables para los termenses. En resumen, el clima en Termas de Río Hondo se presenta positivo y con buenas expectativas para los próximos días.