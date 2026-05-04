Se dieron a conocer los precios de las entradas para el TC de Termas de Río Hondo

La quinta fecha del Turismo Carretera se correrá el 9 y 10 de mayo en el circuito santiagueño. Los tickets podrán adquirirse desde este jueves.

Hoy 20:13

Se dieron a conocer los valores de las entradas para la quinta fecha del Turismo Carretera, que se disputará los días 9 y 10 de mayo en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.

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La venta presencial comenzará este jueves desde las 8 de la mañana en las ventanillas ubicadas en la rotonda de ingreso al circuito. La atención al público se extenderá durante jueves, viernes y sábado, de 8 a 18 aproximadamente, mientras que el domingo también habrá venta durante toda la mañana.

Además, los tickets podrán adquirirse de manera online a través de la única plataforma oficial: Autoentrada.

Valores de las entradas

Terraza Box: $100.000

Premium: $80.000

Generales: $50.000

Desde la organización informaron que los menores abonarán entrada a partir de los 10 años cumplidos en los sectores General y Premium. En tanto, en el sector Terraza Box, todos pagan entrada, tanto menores como adultos.

Las personas con discapacidad podrán ingresar sin cargo presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD). En caso de corresponder, podrán hacerlo con un acompañante, dependiendo de su movilidad, previa acreditación en el sector correspondiente.

Por su parte, los jubilados deberán abonar entrada.

También se informó que el estacionamiento para el sector general no tendrá costo durante el evento.