El intendente Felipe Cisneros dio su mensaje anual y llamó a construir un Monte Quemado con más oportunidades, diálogo y desarrollo

El intendente brindó su mensaje anual en la apertura de sesiones 2026, donde repasó avances en infraestructura, educación, producción y asistencia social, y convocó a trabajar de manera conjunta por el crecimiento de la ciudad.
En el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Monte Quemado, el intendente Felipe Cisneros presentó su mensaje anual ante concejales, autoridades y vecinos, donde realizó un balance de gestión y expuso los principales ejes de su administración, con fuerte énfasis en la obra pública, el desarrollo productivo y la inversión social.
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En el inicio de su discurso, el jefe comunal destacó que, a pesar del complejo contexto económico nacional, el municipio sostuvo una gestión activa y ordenada, con avances concretos en distintos frentes. En ese sentido, remarcó el progreso del Frigorífico Monte Quemado, que ya alcanza un 70% de ejecución, como uno de los proyectos estratégicos para potenciar la producción local y generar empleo.
Obras y servicios con fuerte inversión
En materia de infraestructura, Cisneros detalló que el sistema de alumbrado público cuenta con 1.808 puntos de luz y más de 2.500 luminarias, logrando el 100% de iluminación LED en avenidas principales y un 45% de reconversión total. Además, se ejecutaron 9.100 metros de extensión de red eléctrica con una inversión de $72 millones.
En cuanto a la pavimentación, informó que se concretaron 31 cuadras, con 10 más en ejecución, incluyendo proyectos como la pavimentación de calle Alem. También se realizaron 51 cuadras de enripiado con una inversión de $212 millones, y se proyectan 25 nuevas cuadras para 2026. A esto se suman 6.000 metros de mantenimiento de calles de tierra y obras hidráulicas que resolvieron problemas históricos de inundaciones.
Uno de los anuncios más relevantes fue la ejecución de una obra estructural de $7.000 millones para mejorar el sistema de agua potable, que incluye ampliación de red y optimización del servicio en barrios como Vinalar y San Cayetano.
Educación y oportunidades
El intendente destacó como un hecho histórico la consolidación del Centro de Formación Superior y Oficios, que cuenta con 266 alumnos y ofrece carreras universitarias y capacitaciones gratuitas.
En este ámbito, también se otorgaron 185 becas estudiantiles, se entregaron 300 tablets a alumnos secundarios, se concretaron más de 30 intervenciones en escuelas y se brindaron 63 ayudas a instituciones rurales, además de la incorporación de personal en áreas educativas.
Desarrollo social y salud
En el plano social, el municipio brinda asistencia mensual a 450 personas, con una inversión cercana a $12,6 millones mensuales, además de programas alimentarios que alcanzan a más de 1.000 beneficiarios.
También se realizaron operativos de salud que beneficiaron a más de 300 personas y se asistió a 246 familias en situaciones de emergencia climática.
Producción, ruralidad y ambiente
En el sector productivo, además del frigorífico, se construyeron más de 80 cisternas, se intervinieron 220 kilómetros de caminos rurales y se impulsaron políticas ambientales con la entrega de más de 800 árboles.
Cultura, deporte y comunidad
Cisneros resaltó la participación de más de 160 alumnos en talleres culturales y 450 jóvenes en academias deportivas, junto a eventos masivos como los carnavales, que reunieron a más de 15.000 personas. También anunció una nueva edición del torneo “Mundialito Los Halconcitos” y mejoras en el Polideportivo Municipal.
Seguridad y administración
En materia de seguridad, se realizaron 138 operativos de tránsito y 498 actas, logrando una reducción del 50% en siniestros viales. Además, se anunció la creación de un Centro de Monitoreo con entre 50 y 60 cámaras.
En cuanto a la gestión económica, el intendente destacó una administración ordenada, con el 78% del presupuesto destinado a salarios, garantizando aumentos y mejoras para los trabajadores. La recaudación municipal alcanzó los $237 millones, con 2.856 contribuyentes registrados.
Convocatoria al diálogo y al trabajo conjunto
En el cierre de su mensaje, Cisneros convocó a todos los sectores a fortalecer el diálogo y la unidad: “Ningún cambio profundo se hace en soledad. Monte Quemado crece cuando trabajamos unidos, con respeto, diálogo y mirando hacia adelante”, expresó.
Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar construyendo “un Monte Quemado pujante, digno y en crecimiento”, con más oportunidades para jóvenes, trabajadores, productores y familias de toda la comunidad.