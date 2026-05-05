El intendente Felipe Cisneros dio su mensaje anual y llamó a construir un Monte Quemado con más oportunidades, diálogo y desarrollo

El intendente brindó su mensaje anual en la apertura de sesiones 2026, donde repasó avances en infraestructura, educación, producción y asistencia social, y convocó a trabajar de manera conjunta por el crecimiento de la ciudad.

Hoy 21:55

En el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Monte Quemado, el intendente Felipe Cisneros presentó su mensaje anual ante concejales, autoridades y vecinos, donde realizó un balance de gestión y expuso los principales ejes de su administración, con fuerte énfasis en la obra pública, el desarrollo productivo y la inversión social.

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En el inicio de su discurso, el jefe comunal destacó que, a pesar del complejo contexto económico nacional, el municipio sostuvo una gestión activa y ordenada, con avances concretos en distintos frentes. En ese sentido, remarcó el progreso del Frigorífico Monte Quemado, que ya alcanza un 70% de ejecución, como uno de los proyectos estratégicos para potenciar la producción local y generar empleo.

Obras y servicios con fuerte inversión

En materia de infraestructura, Cisneros detalló que el sistema de alumbrado público cuenta con 1.808 puntos de luz y más de 2.500 luminarias, logrando el 100% de iluminación LED en avenidas principales y un 45% de reconversión total. Además, se ejecutaron 9.100 metros de extensión de red eléctrica con una inversión de $72 millones.

En cuanto a la pavimentación, informó que se concretaron 31 cuadras, con 10 más en ejecución, incluyendo proyectos como la pavimentación de calle Alem. También se realizaron 51 cuadras de enripiado con una inversión de $212 millones, y se proyectan 25 nuevas cuadras para 2026. A esto se suman 6.000 metros de mantenimiento de calles de tierra y obras hidráulicas que resolvieron problemas históricos de inundaciones.

Uno de los anuncios más relevantes fue la ejecución de una obra estructural de $7.000 millones para mejorar el sistema de agua potable, que incluye ampliación de red y optimización del servicio en barrios como Vinalar y San Cayetano.

Educación y oportunidades

El intendente destacó como un hecho histórico la consolidación del Centro de Formación Superior y Oficios, que cuenta con 266 alumnos y ofrece carreras universitarias y capacitaciones gratuitas.

En este ámbito, también se otorgaron 185 becas estudiantiles, se entregaron 300 tablets a alumnos secundarios, se concretaron más de 30 intervenciones en escuelas y se brindaron 63 ayudas a instituciones rurales, además de la incorporación de personal en áreas educativas.

Desarrollo social y salud

En el plano social, el municipio brinda asistencia mensual a 450 personas, con una inversión cercana a $12,6 millones mensuales, además de programas alimentarios que alcanzan a más de 1.000 beneficiarios.

También se realizaron operativos de salud que beneficiaron a más de 300 personas y se asistió a 246 familias en situaciones de emergencia climática.

Producción, ruralidad y ambiente

En el sector productivo, además del frigorífico, se construyeron más de 80 cisternas, se intervinieron 220 kilómetros de caminos rurales y se impulsaron políticas ambientales con la entrega de más de 800 árboles.

Cultura, deporte y comunidad

Cisneros resaltó la participación de más de 160 alumnos en talleres culturales y 450 jóvenes en academias deportivas, junto a eventos masivos como los carnavales, que reunieron a más de 15.000 personas. También anunció una nueva edición del torneo “Mundialito Los Halconcitos” y mejoras en el Polideportivo Municipal.

Seguridad y administración

En materia de seguridad, se realizaron 138 operativos de tránsito y 498 actas, logrando una reducción del 50% en siniestros viales. Además, se anunció la creación de un Centro de Monitoreo con entre 50 y 60 cámaras.

En cuanto a la gestión económica, el intendente destacó una administración ordenada, con el 78% del presupuesto destinado a salarios, garantizando aumentos y mejoras para los trabajadores. La recaudación municipal alcanzó los $237 millones, con 2.856 contribuyentes registrados.

Convocatoria al diálogo y al trabajo conjunto

En el cierre de su mensaje, Cisneros convocó a todos los sectores a fortalecer el diálogo y la unidad: “Ningún cambio profundo se hace en soledad. Monte Quemado crece cuando trabajamos unidos, con respeto, diálogo y mirando hacia adelante”, expresó.

Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar construyendo “un Monte Quemado pujante, digno y en crecimiento”, con más oportunidades para jóvenes, trabajadores, productores y familias de toda la comunidad.