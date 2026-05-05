Añatuya: camión con maquinaria pesada quedó hundido en plena calle y terminó multado

Personal de la municipalidad intervenir para realizar un intenso operativo y poder retirar el vehículo y liberar la zona.

Hoy 22:23

Una llamativa situación se vivió este martes en el barrio Las Malvinas de la ciudad de Añatuya, cuando un transporte de carga pesada que trasladaba una máquina vial quedó completamente atascado tras el hundimiento del suelo.

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El episodio ocurrió sobre Av. Gottau Prolongación, frente a la Capilla Santa Teresita, donde el peso del camión con carretón habría provocado el colapso de la calzada, generando preocupación entre vecinos y complicaciones en la circulación.

Ante la magnitud del incidente, personal de la Municipalidad de Añatuya debió desplegar maquinaria del Obrador Municipal para asistir al transporte y concretar un intenso operativo que se extendió durante varias horas hasta lograr retirar el vehículo.

Desde el municipio informaron que, además de la asistencia brindada, al conductor se le labró la correspondiente Acta de Infracción, en el marco del Artículo 48, por la rotura de un bien público (calle).