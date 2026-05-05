VIDEO | Ascacíbar le dio una terrible patada en la cabeza a un rival y se fue expulsado

A instancias del VAR, el volante vio la roja y el Xeneize se quedó con diez jugadores a los 33 minutos de juego.

Hoy 22:51

Boca sufrió una muy mala noticia en el primer tiempo del partido ante Barcelona de Ecuador, por la Copa Libertadores, en una noche completamente condicionada por la intensa lluvia en Guayaquil.

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Con el campo de juego cargado de agua y un desarrollo desvirtuado por las condiciones climáticas, Santiago Ascacíbar fue expulsado a los 33 minutos y dejó al Xeneize con un jugador menos en un duelo clave por el Grupo D.

La acción se dio después de una falta de Milton Delgado. Milton Céliz, jugador de Barcelona, quedó sobre la pelota y, en el intento de disputarla, Ascacíbar terminó impactándole con una patada en la cabeza.

En primera instancia, el árbitro no sancionó la jugada, pero desde el VAR llamaron a revisión. Luego de observar la acción en el monitor, decidió mostrarle la tarjeta roja al mediocampista de Boca.

La expulsión volvió a complicar al equipo de Claudio Úbeda, que ya había sufrido una roja en su presentación anterior por la Libertadores. En aquel partido ante Cruzeiro, Adam Bareiro también había sido expulsado durante el primer tiempo.

Así, Boca quedó nuevamente condicionado en un partido clave de la competencia continental, esta vez en medio de una cancha muy difícil y bajo un diluvio que afectó el normal desarrollo del encuentro.