Tini Stoessel brilló junto a los Jonas Brothers en Buenos Aires y emocionó al público

La cantante argentina fue la gran invitada sorpresa del show de los Jonas Brothers en el Movistar Arena, donde emocionó al público al interpretar junto a la banda el clásico “This Is Me” de Camp Rock.

05/05/2026

Tini Stoessel fue una de las grandes sorpresas del primer show que los Jonas Brothers brindaron en Argentina. La cantante subió al escenario del Movistar Arena y desató la ovación de miles de fanáticos al interpretar junto a la banda el recordado tema “This Is Me”, himno de la película Camp Rock.

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La participación de la artista argentina puso fin a días de especulaciones y teorías entre los seguidores, luego de varias señales que los hermanos habían dejado en redes sociales sobre una posible invitada especial.

En medio del show, Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas sorprendieron al público al presentar a Tini, quien además interpretó su canción “Cupido”, generando uno de los momentos más celebrados de la noche.

Horas antes del recital, los músicos ya habían alimentado la expectativa al publicar una historia en redes sociales donde se los veía camino al estadio mientras sonaba una canción de la artista argentina.

La emoción creció aún más tras la difusión de un video de Joe Jonas, en el que anticipaba la presencia de una invitada especial para el debut de la banda en Latinoamérica.

El encuentro sobre el escenario no fue casual. Meses atrás, los Jonas Brothers habían manifestado públicamente su deseo de colaborar con Tini. En una entrevista, Joe la definió como “genial” y destacó el enorme talento musical que existe en Sudamérica.

Con esta presentación conjunta, Tini sumó un nuevo hito a su carrera internacional y cumplió uno de sus sueños: compartir escenario con una de las bandas que marcó a toda una generación.