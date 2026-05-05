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Lanús sufrió en la altura de Bolivia y recibió un duro cachetazo en su visita a Always Ready

El Granate cayó ante La Banda por 4-0 en El Alto por la fecha 4 del Grupo G de la Copa Libertadores.

Hoy 23:50
Lanús derrota

Lanús sufrió una categórica derrota por 4-0 ante Always Ready en Bolivia, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y dejó pasar una chance importante para encaminar su clasificación a los octavos de final.

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El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino tuvo una noche muy complicada y fue superado con claridad por un rival que llegaba sin puntos en la competencia, tras haber perdido sus tres primeros partidos.

El marcador se abrió a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Richet Gómez sacó un verdadero golazo para poner en ventaja al conjunto boliviano. A partir de allí, Always Ready ganó confianza y empezó a controlar el desarrollo del encuentro.

Más tarde, Enrique Triverio, exjugador de Racing, Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, amplió la diferencia con un cabezazo letal que dejó aún más golpeado al Granate.

En el complemento, Joel Amoroso transformó la ventaja en goleada y luego Marcelo Suárez selló el 4-0 definitivo, con complicidad de Nahuel Losada, quien había sido protagonista positivo en el arranque del partido al atajar un penal.

Con este resultado, Lanús quedó en el segundo puesto del Grupo G con 6 puntos, la misma cantidad que Mirassol y Liga de Quito, aunque con peor diferencia de gol, actualmente en -2.

Por su parte, Always Ready consiguió su primer triunfo en esta edición de la Libertadores y volvió a meterse en la discusión desde lo anímico, aunque continúa último en la zona.

La derrota obliga a Lanús a reaccionar en las próximas fechas para sostener sus chances de clasificación en un grupo que quedó completamente abierto.

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