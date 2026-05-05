En vivo: San Lorenzo enfrenta a Deportivo Cuenca con la chance de afirmarse en la cima de la Copa Sudamericana

El Ciclón visita al equipo ecuatoriano desde las 23, por la cuarta fecha del Grupo D. Llega como líder de la zona y buscará un triunfo clave para acercarse a la clasificación.
San Lorenzo visitará este martes a Deportivo Cuenca en Ecuador, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de sostener el liderazgo y dar un paso importante rumbo a la próxima instancia.
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