Yuji, el mono que reemplaza a su madre con peluches en el zoológico

Yuji, un mono patas rechazado por su madre al nacer, encuentra consuelo en un peluche que le proporciona el calor y la seguridad necesarios para su supervivencia gracias al cuidado humano en el Zoológico de Guadalajara, México.

Hoy 19:01

Yuji, un pequeño mono patas, se ha transformado en un símbolo de crianza asistida en el Zoológico de Guadalajara, México, tras ser rechazado por su madre poco después de su nacimiento.

Frente a esta situación, el personal del zoológico tomó la decisión de separar a Yuji y colocarlo en una incubadora para estabilizar su temperatura, garantizando así su supervivencia.

Desde ese momento, Yuji es alimentado con leche fortificada mediante un biberón y se encuentra bajo supervisión constante por parte de los cuidadores.

Como parte de su cuidado, se han incorporado peluches en su espacio, los cuales desempeñan un papel crucial en su desarrollo emocional, proporcionando a Yuji una figura de apego que le brinda seguridad y confort.

El veterinario Iván Reynoso Ruiz, encargado del área de primates, indicó que esta práctica es habitual en situaciones de crianza asistida, utilizada para resguardar a crías en riesgo, y mencionó que los peluches son rotados regularmente para asegurar la higiene.

Actualmente, Yuji no ha tenido contacto con otros monos de su especie y permanecerá en aislamiento controlado hasta completar su proceso de destete y adaptarse a una dieta sólida, lo que se prevé suceda alrededor de los seis meses de edad.

El caso de Yuji ha suscitado un gran interés en redes sociales, reavivando también el debate sobre la crianza asistida en zoológicos, donde algunos cuestionan estas prácticas, mientras que especialistas defienden que son medidas necesarias para asegurar la vida y el desarrollo de animales que no sobrevivirían sin intervención humana.