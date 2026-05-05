Monte Quemado será sede del Mundialito “Los Halconcitos”, un torneo federal de fútbol infantil

La ciudad santiagueña recibirá del 26 al 28 de junio una de las sedes del prestigioso torneo infantil organizado por Defensa y Justicia, que reunirá a equipos de toda la región en una verdadera fiesta del deporte.

Hoy 19:16

La ciudad de Monte Quemado fue confirmada como una de las sedes del Mundialito “Los Halconcitos”, el prestigioso torneo de fútbol infantil organizado por el club Defensa y Justicia, que reunirá a delegaciones de distintos puntos de la región.

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El anuncio oficial fue realizado por el intendente Felipe Cisneros, quien destacó la importancia del evento para la ciudad. El certamen se disputará los días 26, 27 y 28 de junio en la cancha del Bicentenario y formará parte de un circuito federal que recorre distintas provincias del país, con la gran final prevista para diciembre en el Predio Campeones del Mundo.

En el marco de la organización, el jefe comunal visitó las instalaciones del club bonaerense, donde mantuvo una reunión de trabajo con el coordinador de fútbol infantil, Matías Hornos, para avanzar en los detalles de un torneo que será histórico para la comunidad.

El Mundialito reunirá a las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018, y los equipos ganadores de cada sede provincial obtendrán su clasificación a la instancia decisiva.

“Esta propuesta deportiva reunirá a niños, delegaciones y familias de distintas localidades, posicionando a Monte Quemado como un espacio de encuentro e integración”, expresó Cisneros, quien además remarcó que el deporte es una política central de su gestión por su aporte a la formación en valores como el respeto, el compañerismo y la inclusión.

Desde el municipio extendieron la invitación a clubes, entrenadores, dirigentes y familias de toda la región para sumarse a un acontecimiento que promete convertirse en una verdadera fiesta del fútbol infantil.