Emilia Mernes deslumbró con una estética pop romántica en su nueva etapa musical

La artista argentina presentó su nueva colaboración junto a Zara Larsson y sorprendió con una serie de looks en tonos pastel, transparencias y brillos que marcan el comienzo de una renovada etapa estética y musical.

Hoy 19:54

La cantante Emilia Mernes volvió a captar todas las miradas con una renovada propuesta estética en el marco de su nueva colaboración musical junto a Zara Larsson. Con una impronta fresca, femenina y cargada de referencias al universo playero, la artista apostó por estilismos dominados por tonos pastel, transparencias y brillos.

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En una de sus apariciones más destacadas, Emilia lució un top rosa translúcido con delicados bordados florales en relieve y escote en V, combinado con una micromini en capas con volados suaves que aportaron movimiento. El look se completó con su clásico cabello oscuro y ondulado, además de un maquillaje en tonos rosados que reforzó la estética romántica.

Otro de los outfits mostró una combinación de top strapless celeste pastel con transparencias y una minifalda rosa de múltiples volados, una apuesta que reafirmó el espíritu juvenil y etéreo de esta nueva etapa artística.

La cantante también sorprendió con un estilismo en tonos nude, donde llevó un top de escote pronunciado con apliques dorados que simulaban alas de mariposa, fusionando sensualidad y sofisticación.

En una versión más relajada pero igual de llamativa, eligió un crop top blanco anudado al frente, que dejaba ver un corpiño verde brillante, acompañado por una minifalda celeste de tiro bajo con detalles florales 3D. Sumó sandalias de tiras finas y un abrigo fuzzy amarillo pastel, aportando un toque vibrante al conjunto.

Con esta serie de looks, Emilia reafirma su lugar como referente de moda y marca el pulso de una nueva era musical atravesada por la estética pop romántica, donde la frescura, la sensualidad y el color son protagonistas.