Enfrentó a un grupo de delincuentes que amenazaba a su madre e hirió a uno con un escopeta

El hecho ocurrió este martes en el barrio Autonomía, donde un joven de 23 años intervino para defender a su madre de un grupo que la amenazaba. Uno de los involucrados resultó herido y el autor del disparo quedó detenido.

Hoy 20:54

Un violento episodio se registró en la tarde de este martes en el barrio Autonomía, donde un joven de 23 años hirió con una escopeta a uno de los integrantes de un grupo de presuntos delincuentes que, según denunció su familia, amenazaban a su madre. El muchacho permanece detenido en la Seccional Décima mientras avanza la investigación.

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El hecho ocurrió en la zona de calles Pedro Gallo y Domingo Medina, cuando Rita de Guimarey se encontraba limpiando la vereda de su vivienda y observó a un grupo de seis personas que salían de una casa ubicada enfrente, aparentemente con diversos elementos sustraídos.

De acuerdo con el testimonio brindado por la mujer a Noticiero 7, al advertirles que llamaría a la Policía, los sospechosos comenzaron a amenazarla e intentaron agredirla. En ese momento intervino su hijo, quien logró ahuyentarlos.



Sin embargo, minutos después el grupo regresó y volvió a enfrentar a la mujer. Fue entonces cuando el joven salió nuevamente, esta vez portando una escopeta perteneciente a su padre. Tras perseguirlos algunos metros hasta una esquina, efectuó un disparo con la aparente intención de intimidarlos, aunque el impacto alcanzó a uno de los sujetos.

El herido debió recibir asistencia médica, mientras que el autor del disparo fue detenido y trasladado a sede policial.

La situación generó preocupación en la familia, ya que, según relató Rita, allegados al grupo involucrado habrían amenazado con regresar durante la noche para tomar represalias.

La mujer aseguró además que tanto ella como los vecinos viven con temor ante reiterados hechos delictivos atribuidos a jóvenes provenientes del barrio Santa Rosa de Lima, colindante con el barrio Autonomía. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.