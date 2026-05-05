Rosario Central logró un triunfazo ante Libertad y acaricia los octavos de la Libertadores

El Canalla logró sacar un 1-0 con gol de Ovando en Arroyito para poner un pie en la siguiente fase. Di María desperdició un penal que le tapó el arquero.

Hoy 21:19

Rosario Central dio este martes un paso enorme hacia la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, al vencer por 1-0 a Libertad de Paraguay en un partido trabajado y disputado en el Gigante de Arroyito.

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El equipo dirigido por Jorge Almirón tuvo que insistir para quebrar a un rival que llegó necesitado y planteó un encuentro incómodo. En el primer tiempo, el Canalla contó con una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja, pero Ángel Di María falló desde el punto penal: su remate fue contenido por el arquero Rodrigo Morínigo.

Pese al golpe anímico que significó desperdiciar esa chance, Central no perdió el orden y siguió buscando el desnivel. La recompensa llegó en el complemento, cuando Ignacio Ovando apareció para marcar el gol que terminó definiendo el partido.

Con esta victoria, Rosario Central alcanzó los 10 puntos y se afirma en lo más alto del Grupo H, quedando muy cerca de asegurar su lugar en los octavos de final del torneo continental.

El triunfo también ratifica el gran presente del conjunto rosarino en la Libertadores, donde se mantiene invicto y con una campaña sólida que lo ilusiona con ser protagonista en la próxima instancia.