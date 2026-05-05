Preocupación en Boca: Leandro Brey sufrió un golpe y salió lesionado en Guayaquil

El arquero xeneize recibió un fuerte golpe en la zona de las costillas durante el primer tiempo y pidió el cambio. Javier García ingresó en su lugar.

Hoy 21:55

Boca tuvo una mala noticia en el arranque del partido ante Barcelona SC, por la Copa Libertadores. En medio de un diluvio en Guayaquil, Leandro Brey debió abandonar la cancha por un fuerte golpe en la zona intercostal.

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La acción ocurrió dentro del área, tras un choque que dejó dolorido al arquero xeneize. Aunque intentó continuar, finalmente pidió el cambio y dejó el campo de juego a los 22 minutos del primer tiempo.

En su lugar ingresó Javier García, quien ocupó el arco de Boca en un partido clave para el equipo de Claudio Úbeda en el Grupo D de la Libertadores.

La situación encendió la preocupación en el cuerpo técnico, especialmente porque se trata de otro problema físico para un arquero de Boca ante el mismo rival. En el cruce anterior frente a Barcelona, pero en la Bombonera, Agustín Marchesín había sufrido la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

El golpe de Brey se produjo en una noche muy complicada por las condiciones climáticas, con una intensa lluvia que afectó el desarrollo del encuentro en Guayaquil.