La otra versión del hecho en barrio Autonomía: habló la madre del menor herido y desmintió los dichos del agresor

Sandra Molina, madre de uno de los adolescentes baleados, aseguró que su hijo de 16 años y un joven de 19 fueron atacados mientras jugaban en la calle del barrio Autonomía y desmintió la versión brindada por la familia del joven detenido.

Hoy 21:33

Tras el violento episodio ocurrido este martes en el barrio Autonomía, donde un joven de 23 años fue detenido luego de efectuar un disparo con una escopeta, la madre de uno de los adolescentes heridos brindó su testimonio y ofreció una versión completamente distinta de lo sucedido.

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Se trata de Sandra Molina, madre de un adolescente de 16 años que resultó lesionado junto a un joven de 19. Según relató en diálogo con Diario Panorama, ambos sufrieron heridas de perdigones en piernas y pies, por lo que debieron ser trasladados al Hospital Regional para recibir atención médica.

“Mi hijo estaba jugando con sus amigos cuando este chico comenzó a disparar”, sostuvo la mujer, al rechazar la versión brindada a Noticiero 7 previamente por Rita de Guimarey, madre del joven detenido.

Molina aseguró que su hijo, quien tiene 16 años y presenta una discapacidad, se encontraba en la calle compartiendo con otros chicos cuando, según denunció, el agresor “salió de cacería humana a realizar tiros”.

De acuerdo a su testimonio, el adolescente sufrió el impacto de dos perdigones en uno de sus pies, mientras que su amigo de 19 años recibió al menos seis heridas similares en las piernas.

La mujer fue tajante al afirmar que el relato de la otra familia “es mentira” y adelantó que avanzará con una denuncia formal contra el joven acusado del ataque.