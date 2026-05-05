Se dictó en Las Termas un taller sobre los riesgos del uso de tecnologías y redes sociales

La actividad se desarrolló en la Escuela Técnica N° 7 y estuvo dirigida a alumnos del nivel secundario. Abordó problemáticas como ciberbullying, acoso y riesgos en entornos virtuales, en el marco de una propuesta impulsada por el Gobierno provincial.

Hoy 21:33

Con el objetivo de promover una conciencia digital y responsable entre los jóvenes, se llevó cabo en la Escuela Técnica N° 7 de Las Termas de Río Hondo una charla denominada "El eco de un click", mediante acciones de sensibilización, formación y prevención sobre el uso de tecnologías y redes sociales.

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Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la intendente Paula Silvina Cánepa, quien estuvo acompañada por el director de la Juventud de la provincia, Cesar Humberto González; la directora de Educación Municipal, Roxana Ponce, y el rector de institución anfitriona, Andrés Destro.

Este evento, destinado a chicos de tercer y cuarto año de la secundaria, fue organizado por el Gobierno de la provincia junto con la comuna termense, y tuvo como disertantes a la Dra. María Luján González Garay y Mario Ledesma Haron, del Ministerio Publico Fiscal de la provincia.

A lo largo del taller se trataron temas como el ciberbullying, el peligro de las redes virtuales, acoso, intimidación y humillación entre menores, entre otros.

También se habló sobre la imagen de menores en las redes sociales, sus riesgos y los cuidados que deben tenerse en cuenta.

Este taller forma parte de las actividades que promueve la provincia a través de la Dirección de la Juventud para visibilizar diferentes problemáticas e impulsar espacios para los jóvenes y adolescentes que son de gran ayuda también en cuanto a las influencias nocivas que derivan en estados de ansiedad, depresión y baja autoestima.